Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. MEDAŞ Konya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor 2-1'lik skorla kazandı.Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Soner Dikmen ve 11. dakikada Abdülkerim Bardakçı attı.Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, 41. dakikada üç değişiklik yaptı. İrfan Can, Novak ve Serdar Dursun üçlüsü Pelkas, Sangare ve Rossi'nin yerine oyuna girdi. İkinci yarıda baskısını artıran Fenerbahçe'de Valencia'nın 58. dakikadaki rövaşatası üst direkten geri döndü.Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin 84. dakikada attığı frikik golüyle farkı 1'e indirdi.Üst üste 3. yenilgisini alan Fenerbahçe, 19 puanda kaldı ve zirvenin 8 puan gerisine düştü. Konyaspor ise üst üste 2. galibiyetini alarak 20 puana yükseldi.Fenerbahçe, gelecek hafta sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Konyaspor ise Göztepe deplasmanına gidecek.27 - Trabzonspor23 - Hatayspor20 - Beşiktaş20 - Konyaspor20 - Alanyaspor*19 - Fenerbahçe18 - Karagümrük*17 - Galatasaray** 1 maçı eksik takımlarSüper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, geçen haftaki Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre 2 oyuncu değişikliğiyle sahada yer aldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada, ligin 10. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de yer alan kaleci Berke Özer ile Serdar Dursun'un yerine, kaleci Altay Bayındır ile Valencia'ya ilk 11'de yer verdi.Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Bright Osayi-Samuel ile Serdar Aziz ve Mesut Özil kadroda yer almazken Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Fenerbahçe karşılaşmaya; Altay Bayındır, Kim, Tisserand, Szalai, Gustavo, Zajc, Nazım Sangare, Ferdi Kadıoğlu, Valencia, Pelkas, Rossi ilk 11'i ile çıktı.İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut da geçen haftaYukatel Kayserispor ile yaptıkları maçın 11'ine göre takımını 2 değişiklikle sahaya sürdü.Tecrübeli teknik adam, Yukatel Kayserispor maçının ilk 11'inde yer alan Ahmed Hassan ve Hadziahmetovic'in yerine Cikalleshi ve Soner Dikmen'i ilk 11'e dahil etti. Konyaspor karşılaşmaya; Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Serdar Gürler, Oğulcan Ülgün, Soner Dikmen, Bytyqi, Cikalleshi, Çekiçi ilk 11'i ile başladı.Yeşil-beyazlı ekipte, sakatlığı nedeniyle Ahmed Hassan kadroda yer almadı.Öte yandan Konyasporlu taraftarlar, yüzde 50 kapasiteye yakın tribünlerdeki yerini aldı.Ev sahibi Konyaspor, mücadeleye hızlı başladı ve golü buldu.2. dakikada Nejc Skubic'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Pelkas'ın uzaklaştırmak istediği topta Soner Dikmen ceza sahası dışında topu göğsü ile kontrol edip gelişine yaptığı vuruş ağlara gitti.Konyaspor, golden sonra ikinci gol için de bastırmaya başladı. Fenerbahçe, oyun disiplinini sağlayamadan kalesinde ikinci golü de gördü.11. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Guilherme'nin ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Abdülkerim Bardakcı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.2-0'dan sonra Fenerbahçe, oyundan düştü ve Konyaspor atakları devam etti. Orta sahada boştaki topları da alan ve hücum devamlılığını devam ettiren Konyaspor, Altay'ın koruduğu kalede 3. golü bulmak için net fırsatlar yakaladı.Cikalleshi ve Serdar Gürler ile etkili olan Konyaspor karşısında Fenerbahçe 20. dakikadan sonra oyunu dengelemeyi başardı. Oyununu kontratağa çeviren Konyaspor, 34. dakikada Cikalleshi ile net bir gol fırsatından yararlanamadı. Fenerbahçe ise 39'da Pelkas ile net bir gol fırsatını değerlendiremedi.Vitor Pereira, oyuna 41. dakikada ilk müdahalesini yaptı ve Pelkas, Rossi, Sangare yerine İrfan Can, Serdar Dursun ve Filip Novak'ı oyuna aldı.Serdar Dursun, oyuna girer girmez 44. dakikada Fenerbahçe adına maçın ilk net gol fırsatından faydalanamadı.3 dakika uzayan ilk devre 2-0 Konyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.Fenerbahçe, ikinci devreye oldukça etkili başladı. Üst üste kanat ortalarıyla gol arayan Fenerbahçe, 51. dakikada Valencia ile Konyaspor kalesini yokladı. 56. dakikada ise Fenerbahçe, farkı azaltmaya çok yaklaştı.Kanattan merkeze çalımlarla giren İrfan Can Kahveci'nin sağ çaprazdan ceza sahasına doğru gönderdiği ortasında arka direkte Valencia'nın kafa vuruşunu son anda kaleci Sehic çelmeyi başardı. Dönen topta Ahmet Çalık'ın kafayla havalandırdığı topta Valencia'nın rövaşata vuruşu üst direğe çarpıp sahaya geri döndü.Fenerbahçe'de bu pozisyon sonrası sakatlanan Luiz Gustavo yerine Mert Hakan Yandaş oyuna dahil oldu.Fenerbahçe'nin etkili olduğu ikinci yarıda Konyaspor, ilk atağını 63. dakikada yaptı ve üçüncü golle burun buruna geldi. Hızla sağ taraftan ceza alanına giren Serdar Gürler'in arka direğe yerden gönderdiği ortasında Endri Çekici altı pasta uzanarak boş kaleye yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Serdar Gürler ile çarpıştıktan sonra omzundan sakatlandı. Altay, göz yaşları içerisinde kenara doğru yürüdü ve 75. dakikada yerini Berke Özer'e bıraktı.Sarı lacivertli ekip 75. dakikada bir kez daha farkı azaltmaya çok yaklaştı. Sağ kanattan bindiren Tisserand'ın ortasında hem Serdar Dursun hem de Enner Valencia vuruş yapamadı.Konyaspor'da İlhan Palut'un ilk müdahalesi 78. dakikada geldi. Bytyqi ve Endri Çekici yerine Michalak ve Rahmanovic oyuna dahil oldu.Fenerbahçe'de sakatlanan Enner Valencia, 80. dakikada sakatlandı ve kenara geldi. Ekvadorlu oyuncu, sedyeyle soyunma odasına gitti. Tüm değişiklik haklarını kullanan Fenerbahçe, son bölümü 10 kişi oynamak zorunda kaldı.İrfan Can Kahveci, 84. dakikada çok uzaklardan attığı frikik golüyle takımını umutlandırdı.Fenerbahçe, kalan bölümde beraberlik golü için çabaladı ancak başarılı olamadı ve üst üste 3. maçında da sahadan yenilgiyle ayrıldı.33. dakikada Çekiçi'nin ortasında, ceza sahası içinde topu kontrol eden Cikalleshi'nin vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.38. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan ortasında, Pelkas'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.55. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ortasında, arka direkte yükselen Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Sehic'ten döndü. Pozisyonun devamında Valencia'nın röveşata vuruşunda top direkten döndü.62. dakikada orta sahadan topla hareketlenen Valencia'nın ceza sahası sol çaprazından sert şutunda top, kaleci Sehic'ten döndü.63. dakikada Serdar Gürler'in altıpas üzerinde yerden ortasında, kale önünden istediği vuruşu yapamayan Çekiçi topu dışarıya gönderdi.69. dakikada Bytyqi'nin ortasında topa hareketlenen Serdar Gürler ile çarpışması sonucu sakatlanan kaleci Altay Bayındır, gözyaşı içerisinde sahayı terk etti.80. dakikada girdiği pozisyonda sakatlanan Valencia oyuna devam edemedi. Beş oyuncu değişikliği hakkını tamamlayan Fenerbahçe maçı 10 kişi sürdürdü.90+7. dakikada yarı sahasından topla çıkan Michalak'ın sağ kanattan sert şutunda kaleci Berke Özer topu kornere çeldi.: MEDAŞ Konya Büyükşehir: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem BayıkSehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Serdar Gürler (Dk. 90+1 Adil Demirbağ), Oğulcan Ülgün (Dk. 84 Mpoku), Soner Dikmen, Bytyqi (Dk. 77 Michalak), Cikalleshi, Çekiçi (Dk. 77 Rahmanovic): Altay Bayındır (Dk. 72 Berke Özer), Kim, Tisserand, Szalai, Gustavo (Dk. 58 Mert Hakan Yandaş), Zajc, Nazım Sangare (Dk. 40 Novak), Ferdi Kadıoğlu, Valencia, Pelkas (Dk. 40 İrfan Can Kahveci), Rossi (Dk. 40 Serdar Dursun)Goller: Dk. 2 Soner Dikmen, Dk. 10 Abdülkerim Bardakçı (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 84 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe): Dk. 64 Zajc, Dk. 88 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe), Dk. 88 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor)