Fenerbahçe'nin yıldız ism Sebastian Szymanski kısa sürede camianın gönlünü feth etti.
24 yaşındaki genç futbolcunun en büyük hayran kitlesini ise minikler oluşturuyor.
Polonyalı hücum oyuncusunun attığı gollerden sonra korner bayrağına doğru koşarken yaptığı hareket ikonik bir hale geldi.
Fenerbahçe'nin çocuk taraftarları evde kayarak bu sevinci tekrarlıyor.
24 yaşındaki genç futbolcunun en büyük hayran kitlesini ise minikler oluşturuyor.
Polonyalı hücum oyuncusunun attığı gollerden sonra korner bayrağına doğru koşarken yaptığı hareket ikonik bir hale geldi.
Fenerbahçe'nin çocuk taraftarları evde kayarak bu sevinci tekrarlıyor.