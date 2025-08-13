Fenerbahçe'de sakatlık gündemi!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Feyenoord'u 5-2 mağlup ederek adını play-off turuna yazdırdı.
SAKATLIK YAŞAMIŞTI
Karşılaşmanın 17. dakikasında yaptığı müdahale sonrasında omzundan sakatlık geçiren Mert Müldür, oyuna devam etmişti.
MR'A GİRDİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun edindiği bilgilere göre; Milli oyuncu, omzundaki ağrı sebebiyle MR'a girdi. Oyuncunun son durumunun kesinlik kazanabilmesi için MR sonuçları bekleniyor.
Haberde, Jhon Duran'ın durumunun iyi olduğu ve MR'a gerek olmadığı belirtildi.
SAKATLIK GEÇMİŞİ
Müldür, geçtiğimiz sezonun ocak ayında omuz sakatlığı yaşayarak 21 gün sahalardan uzak kalmıştı.
