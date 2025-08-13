13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-027'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-043'
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-244'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-044'
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-044'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-029'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-381'

Fenerbahçe'de sakatlık gündemi!

Fenerbahçe'de Mert Müldür, omzundaki ağrı sebebiyle MR'a girdi. Oyuncunun son durumunun kesinlik kazanabilmesi için MR sonuçları bekleniyor. Jhon Duran'ın durumu iyi olduğu ve MR'a gerek görülmediği belirtildi.

calendar 13 Ağustos 2025 10:57 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2025 11:01
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de sakatlık gündemi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Feyenoord'u 5-2 mağlup ederek adını play-off turuna yazdırdı.

SAKATLIK YAŞAMIŞTI

Karşılaşmanın 17. dakikasında yaptığı müdahale sonrasında omzundan sakatlık geçiren Mert Müldür, oyuna devam etmişti.

MR'A GİRDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun edindiği bilgilere göre; Milli oyuncu, omzundaki ağrı sebebiyle MR'a girdi. Oyuncunun son durumunun kesinlik kazanabilmesi için MR sonuçları bekleniyor.

Haberde, Jhon Duran'ın durumunun iyi olduğu ve MR'a gerek olmadığı belirtildi.

SAKATLIK GEÇMİŞİ

Müldür, geçtiğimiz sezonun ocak ayında omuz sakatlığı yaşayarak 21 gün sahalardan uzak kalmıştı. 



 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.