Fenerbahçe'de Rafa Silva'ya önlem!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş derbisinde Rafa Silva'ya özel önlem almayı planlıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Rafa Silva'ya önlem!
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01 Mayıs 2025 09:20
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş derbisinde tüm planlarını galibiyet üzerine yapıyor.

Derbide en önemli bölgenin orta saha olduğunu düşünen Portekizli teknik adam, Beşiktaş'tan Rafa Silva'ya özel önlem almayı planlıyor. Mourinho'nun antrenmanlarda orta saha oyuncularıyla özel olarak ilgilendiği ve sık sık uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

Mourinho, derbi öncesi takımın deneyimli isimleri ve kaptanlarla sık sık görüşme gerçekleştiriyor.

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