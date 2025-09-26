26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
18:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Fenerbahçe'de performans alarmı: İrfan Can Kahveci

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Avrupa ve lig maçlarında 9 kez forma giydi, ne gol ne de asist katkısı sağlayabildi.

calendar 26 Eylül 2025 12:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, bu sezon hem Avrupa kupalarında hem de lig maçlarında forma giydiği karşılaşmalarda henüz beklenen katkıyı sağlayamadı.

ASİST VE GOL KATKISI YOK

Tecrübeli futbolcu, Avrupa kupalarında 3, ligde ise 6 olmak üzere toplam 9 maçta görev almasına rağmen ne gol atabildi ne de asist yapabildi.


UYARI YAPILACAK

Fizik ve kondisyon olarak da tam anlamıyla hazır görünmeyen İrfan Can'ın performansı, takımın saha içi etkinliğini sınırlayan faktörlerden biri olarak dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertli yönetim, yerli oyuncuların, özellikle de İrfan Can'ın performansını artırmaları için çalışmalarını hızlandırmaları yönünde uyarılarda bulunacak.

KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Takımın önümüzdeki maçlarda başarılı olabilmesi adına yerli oyuncuların form durumunu yükseltmeleri ve saha içinde daha etkili olmaları kritik önem taşıyor. Yönetim, bu konuda oyuncularla birebir görüşmeler yaparak gerekli uyarıları iletecek. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
