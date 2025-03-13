Fenerbahçe'de penaltı itirazı!

Fenerbahçe, Rangers deplasmanında bir pozisyonda penaltı bekledi ancak oyun devam etti.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'de penaltı itirazı!
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13 Mart 2025 23:23
Son güncelleme 13 Mart 2025 23:27
Fenerbahçe, Rangers ile deplasmanda oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı bekledi.

Karşılaşmanın 19. dakikasında Talisca, ceza sahasına girmek üzereyken Jefte'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Talisca ve Fenerbahçeli oyuncular, bu pozisyonda penaltı bekledi.

Norveçli hakem Espen Eskas, bu dakikada oyunu durdurdu ve Talisca hakemi aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gördü. Brezilyalı yıldız ve Fenerbahçeli futbolcular bu karara tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de yedek kulübesindeki yardımcı antrenör Salvatore Foti de bu pozisyon sonrası sarı kart gördü.



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