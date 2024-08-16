Fenerbahçe'de özel görüşme: Mourinho - Cengiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Cengiz Ünder'le özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de özel görüşme: Mourinho - Cengiz
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16 Ağustos 2024 12:12
Son güncelleme 16 Ağustos 2024 12:13
Fenerbahçe'de Lugano ve Lille maçlarında UEFA listesine yazılmayan, Adana Demirspor karşılaşmasında ise yedek bekleyen Cengiz Ünder ile ilgili teknik direktör Jose Mourinho'dan sürpriz bir hamle geldi.

Portekizli teknik adam, sarı lacivertli takımda gözden çıkarıldığı öne sürülen Cengiz ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Mourinho, 27 yaşındaki futbolcudan beklentilerini ve daha fazla çalışması gerektiğini anlattı.

Fenerbahçe Yönetimi de bonservisine 15 milyon Euro ödenen milli futbolcudan yararlanılmasını istiyor.

Cengiz Ünder'in Göztepe maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.





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