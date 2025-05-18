Fenerbahçe'de oyunculara tepki!

Süper Lig'de Eyüpspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de taraftarlardan oyunculara tepki geldi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, futbolcular ısınmaya çıktığı sırada oyuncuları yuhaladı ve tepki gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarların oyunculara tepkisi maç başladıktan sonra da devam etti.
Fenerbahçeli taraftarlar, oyuncular dışında yönetime de tepki gösterdi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, futbolcular ısınmaya çıktığı sırada oyuncuları yuhaladı ve tepki gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarların oyunculara tepkisi maç başladıktan sonra da devam etti.
Fenerbahçeli taraftarlar, oyuncular dışında yönetime de tepki gösterdi.
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