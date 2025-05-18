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Fenerbahçe'de oyunculara tepki!

Fenerbahçeli taraftarlar, Kadıköy'de Eyüpspor maçı öncesi oyunculara tepki gösterdi.

calendar 18 Mayıs 2025 18:44 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2025 18:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de oyunculara tepki!
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Süper Lig'de Eyüpspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de taraftarlardan oyunculara tepki geldi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, futbolcular ısınmaya çıktığı sırada oyuncuları yuhaladı ve tepki gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarların oyunculara tepkisi maç başladıktan sonra da devam etti.

Fenerbahçeli taraftarlar, oyuncular dışında yönetime de tepki gösterdi.


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