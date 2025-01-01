Fenerbahçe'de Osayi-Samuel paniği!

Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen futbolculardan birisi de Osayi-Samuel. Nijeryalı oyuncudan gelen son haberler olumsuz.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Osayi-Samuel paniği!
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01 Ocak 2025 10:11
Son güncelleme 01 Ocak 2025 10:21
Fenerbahçe'de Nijeryalı sağ bek Osayi Samuel konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.  

Sarı-lacivertli kulübün asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın 'Yeni kontrat konusunda anlaşma sağladık' ifadelerini kullandığı yıldız futbolcunun sözleşmesinin hala resmiyete dökülememesi ve 27 yaşındaki futbolcunun adının Galatasaray ile anılmasının sarı-lacivertli camiada bir panik havası yarattığı ifade edildi. 

Yönetimin, Osayi Samuel'in Galatasaray'a transfer ihtimalinin taraftarlar arasında yaratabileceği tepkiyi göz önünde bulundurarak yıldız futbolcunun sözleşmesini bir an önce uzatmayı hedeflediği ancak şu ana kadar bir anlaşmaya varılamadığı öğrenildi.

OSAYI İÇİN BU SEZON

Galatasaray ile adı geçen 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli formayla 18 maça çıktı. Söz konusu süreçte gol sevinci yaşamayan Osayi'nin 1 asisti bulunuyor.

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