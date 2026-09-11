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Telefonlar kapalı, ulaşılamıyor! Cuma namazından sonra görüşme!

İsmail Kartal Samandıra'ya gelmedi, antrenmana çıkmadı. Oğuz Çetin, telefonla görüşmek istedi ancak İsmail Kartal'ın telefonları kapalı olduğu için ulaşamadı. Cihan Kamer ile Oğuz Çetin, İsmail Kartal'ı ikna etmek için evine gitti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Eylül 2026 13:04 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2026 13:05
Fotoğraf: AA
Telefonlar kapalı, ulaşılamıyor! Cuma namazından sonra görüşme!
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal, Kartal'ın sürpriz "istifa" açıklamasının ardından stadyumda bir görüşme gerçekleştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İkili arasında yapılan görüşmenin ardından başkan Yıldırım, Kartal'ın istifasını kabul etmediklerini iletti ve kendisiyle görevde oldukları sürece devam edeceklerini açıkladı.

Ancak, İsmail Kartal henüz istifa kararından vazgeçmedi.

İSMAİL KARTAL, ANTRENMANA KATILMADI!

İsmail Kartal, bu görüşmenin ardından saat 12.00'deki takım antrenmanına katılmadı.

TELEFONLARI KAPALI, ULAŞILAMADI

Oğuz Çetin, alışılageldiği üzere Samandıra'ya erken saatlerde gelmeyen  İsmail Kartal'a telefonla ulaşmaya çalıştı ancak tecrübeli teknik adamın telefonları kapalı olduğu için görüşemedi. Tüm çabalara karşın İsmail Kartal'a ulaşılamadı.

KAMER VE ÇETİN, GÖRÜŞMEYE GİTTİ

Saat 12.00 sularında Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin de Samandıra'dan ayrıldı.

Fenerbahçe'de futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin, İsmail Kartal ile görüşmeye gitti.

Fenerbahçe'de hedef, İsmail Kartal'ı bu görüşmede ikna ederek salı günü takımın başında antrenmana çıkarmak olarak belirlendi.

GERİ DÖNMEK İSTEMİYOR

İsmail Kartal, Fenerbahçe teknik direktörlüğüne geri dönmek istemediğini yakın çevresine iletti.

CUMA NAMAZINDAN SONRA GÖRÜŞME

Deneyimli teknik adam, cuma namazına gittiği için henüz bir görüşme gerçekleştirilemedi. Cuma namazını Kavacık'ta kılan İsmail Kartal ile gün içerisinde bir görüşme gerçekleştirilecek.


BİR ADIM GERİDEN;

İSMAİL KARTAL'I İSTİFAYA GÖTÜREN SÜREÇ

Fenerbahçe'nin Roma ile oynadığı maç 1-1 devam ederken, tribünlerde yer alan bir kişinin İsmail Kartal'a su şişesi fırlatması, Kartal'ın istifasına yol açtığı başkan Aziz Yıldırım tarafından açıklandı. Başkan Yıldırım, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bu akşam tribünden İsmail Kartal'ın kafasına su şişesi atıldı. Sebep bu" ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın konuya dair yaptığı açıklama;

"BENİM HABERİM YOKTU"

"İstifa edeceğinden haberim olsa gelir miydim buraya? Hiçbirimizin haberi yoktu. Niye mi istifa etti? Camianın değerlerine kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye tukaka oldu. Fenerbahçe niye kaldı diye bir anlayış geziyor. Fenerbahçeliler, sosyal medyada veya TV'de, YouTube'ta bir gün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye mutluluk yaşadılar ama ondan bugüne niye kaldı, takım zayıf, takım şöyle böyle her gün bir şey konuşuyorlar. Herkes başkan, yönetim, antrenörün yerine karar veriyor. Böyle bir şey yok!"

İsmail Kartal'ın basın toplantısında yaptığı açıklama

Fenerbahçe Spor Kulübü, söz konusu kişi hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında seyirden men tedbiri uygulandığını duyurdu.

"Şampiyonlar Ligi'nde sahamızda AS Roma ile oynadığımız karşılaşma sırasında Teknik Direktörümüz İsmail Kartal'a yönelik şişe atma eylemini gerçekleştiren şahsın kimliği, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tespit edilmiş ve ifadesi alınmıştır. Şahıs hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında seyirden men tedbiri uygulanmıştır."

Fenerbahçe'nin Roma ile oynadığı maçın ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın istifa kararı, Avrupa basının da geniş yer buldu. ESPN, Marca La Gazzetta, Corriera gibi önemli yayın organlarının Kartal'ın istifa sürecine bu şekilde yer verdi; 

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