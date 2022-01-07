Fenerbahçe'de Mesut Özil müjdesi

Yeni Malatya maçında ağrıları nükseden kaptan Mesut Özil, Adana Demirspor maçı öncesi dün ilk kez takımla birlikte çalışmalara katıldı. Dünyaca ünlü futbolcunun, Kadıköy'deki mücadelede ilk 11'de yer alacağı öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Mesut Özil müjdesi
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07 Ocak 2022 11:53
Mesut Özil
Mesut Özil
Fenerbahçe
Ligin ilk yarısının son maçı olan Yeni Malatyaspor karşılaşmasında ağrıları olan ve Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarında bir süre yer alamayan Mesut Özil, dün takımla birlikte idmanda yer aldı. Mesut'un geri dönüşü, teknik heyeti ayrıca mutlu etti. Son dönemde performansı giderek yükselen ve Vitor Pereira ile yolların ayrılması sonrası kaptan olarak takım içindeki sorumlulukları daha da artan dünyaca ünlü futbolcunun, 10 Ocak'taki mücadelede ilk 11'deki yerini alması bekleniyor.

2016-17'den sonra en iyisi

Süper Lig 'de forma giydiği son 8 karşılaşmada rakip fileleri 5 kez sallayan ve 1 de asist yapan 33 yaşındaki süperstarın toplamda ligde 7 golü bulunuyor. Mesut, Arsenal'de 2016-17 sezonundaki 33 maçta 8 gol ve 9 asistlik performansından sonraki en iyi dönemini yaşıyor. 


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