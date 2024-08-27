Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş geri dönüyor

Geçen sezonki Galatasaray maçında 4 maç ceza alan Mert Hakan Yandaş geri dönüyor.
Sarı-Lacivertliler'in, Rizespor'u 5-0 yendiği maçta deneyimli futbolcunun cezası sona erdi.
Mert'in Alanyaspor maçında kadroda olması beklenirken, Jose Mourinho'nun görev vermesi durumunda da oynayacağı öğrenildi.
GEÇEN SEZON NE YAPTI?
30 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 27 maçta 3 gol 6 asistlik performans sergilemişti.
Sarı-Lacivertliler'in, Rizespor'u 5-0 yendiği maçta deneyimli futbolcunun cezası sona erdi.
Mert'in Alanyaspor maçında kadroda olması beklenirken, Jose Mourinho'nun görev vermesi durumunda da oynayacağı öğrenildi.
GEÇEN SEZON NE YAPTI?
30 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 27 maçta 3 gol 6 asistlik performans sergilemişti.