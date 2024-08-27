Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş geri dönüyor

Fenerbahçe'nin, Rizespor'u 5-0 yendiği maçta deneyimli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın 4 maçlık cezası sona erdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş geri dönüyor
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27 Ağustos 2024 12:19
Geçen sezonki Galatasaray maçında 4 maç ceza alan Mert Hakan Yandaş geri dönüyor.

Sarı-Lacivertliler'in, Rizespor'u 5-0 yendiği maçta deneyimli futbolcunun cezası sona erdi.

Mert'in Alanyaspor maçında kadroda olması beklenirken, Jose Mourinho'nun görev vermesi durumunda da oynayacağı öğrenildi.



GEÇEN SEZON NE YAPTI?

30 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 27 maçta 3 gol 6 asistlik performans sergilemişti.  

 
 

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