Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a uyarı

Fenerbahçe'de son dönemde yedek kalan isimlerden Mert Hana Yandaş'a uyarı geldi. Detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a uyarı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Eylül 2024 13:00
Son güncelleme 23 Eylül 2024 14:51
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisindeki agresif tavırlarıyla dikkat çeken Mert Hakan Yandaş'a yönetim tarafından uyarı geldi.

Derbiye yedek başlayan Mert Hakan Yandaş, ilk yarıda hakeme itirazdan sarı kart gördü. Karşılaşma sonunda da Galatasaraylı oyuncularla arasında gerginlik yaşanan Mert Hakan, rakip oyuncularla aynı anda tünele girmek istedi.

Arkadaşlarının engel olduğu tecrübeli futbolcuya yönetimin, sakin olması konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi.

Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da Mert Hakan Yandaş'ı UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Union Saint-Gilloise maçında ilk 11'de görev vereceği aktarılıyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery