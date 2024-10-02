Fenerbahçe'de teknik patronu Jose Mourinho'dan Saint-Maximin'e uyarı geldi. Tecrübeli çalıştırıcıya göre yıldız futbolcu topu ayağında fazla tutuyor, ilk olarak çalımı düşünüyor ve takım oyununa uyum sağlayamıyor.



Yaptığı uyarıda Mourinho, "Basit oyna" dedi. Üst seviye futbolcuların topa 1-2 dokunuş yaptığını ve sürekli top sürmeye gerek olmadığını hatırlattı.



Mourinho, Maximin'den topu ayağında daha az tutarak müsait pozisyondaki takım arkadaşına pas atmasını istedi. Takım arkadaşlarının da Maximin'in şahsi futbolundan şikayet ettiği belirtiliyor.



B PLANI KOSTIC



Filip Kostic, yavaş yavaş ilk 11'e monte edilecek. Antalya maçında sol bekte görev alan Sırp yıldızın maç kondisyonu kazandıkça sol kanatta Maximen'in yerine daha fazla süre alacağı kaydedildi.







