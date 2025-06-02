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Fenerbahçe'de Mario Branco ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe Kulübü, sportif direktör Mario Branco ile yollarını ayırdığını açıkladı.

calendar 02 Haziran 2025 20:34 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2025 20:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Mario Branco ile yollar ayrıldı!
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Fenerbahçe Kulübü, futbol takımı sportif direktörü Mario Branco ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "14 Haziran 2022 tarihinde Futbol Operasyonu Direktörü olarak Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesine katılan, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren ise sportif direktörlük görevini üstlenen Sayın Mario Branco ile yollarımız ayrılmıştır." denildi.

Branco'ya hizmetleri için teşekkür edilen açıklama, şu ifadelerle tamamlandı:


"Sayın Branco, görev süresi boyunca 2023–2024 ve 2024–2025 sezonlarında Futbol A Takımımızın kadro planlamasından transfer süreçlerine, sezon içi organizasyonların yönetiminden teknik yapının şekillendirilmesine kadar birçok alanda futbol şubemize önemli katkılarda bulunmuştur. Kendisine kulübümüze sunduğu hizmetler için teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz."


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