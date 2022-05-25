Fenerbahçe'de Luiz Gustavo krizi çözülüyor

Önümüzdeki sezon da Fenerbahçe'de devam etmek isteyen Luiz Gustavo, yolları ayırmak isteyen sarı-lacivertli yönetimi endişelendirmişti. Yıldız futbolcuya Brezilya'dan talip olduğu öğrenildi. Luiz Gustavo'yu Botafogo istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo krizi çözülüyor
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25 Mayıs 2022 12:32
Fenerbahçe'nin gelecek sezon kadrosunda düşünmediği isimlerden Luiz Gustavo, Brezilya'ya dönüyor.

34 yaşındaki futbolcunun ülkesi ekiplerinden Botafago ile anlaşmaya yakın olduğu duyuruldu. Tecrübeli oyuncu kariyerini ülkesinde tamamlayacak. Luiz Gustavo, sarı-lacivertlilerin formasını 97 defa taşıdı.

Luiz Gustavo'nun sözleşmesini tamamlamadan takımdan ayrılmak istemediği iddia edilmişti.  

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