Fenerbahçe'nin gelecek sezon kadrosunda düşünmediği isimlerden Luiz Gustavo, Brezilya'ya dönüyor.
34 yaşındaki futbolcunun ülkesi ekiplerinden Botafago ile anlaşmaya yakın olduğu duyuruldu. Tecrübeli oyuncu kariyerini ülkesinde tamamlayacak. Luiz Gustavo, sarı-lacivertlilerin formasını 97 defa taşıdı.
Luiz Gustavo'nun sözleşmesini tamamlamadan takımdan ayrılmak istemediği iddia edilmişti.
34 yaşındaki futbolcunun ülkesi ekiplerinden Botafago ile anlaşmaya yakın olduğu duyuruldu. Tecrübeli oyuncu kariyerini ülkesinde tamamlayacak. Luiz Gustavo, sarı-lacivertlilerin formasını 97 defa taşıdı.
Luiz Gustavo'nun sözleşmesini tamamlamadan takımdan ayrılmak istemediği iddia edilmişti.