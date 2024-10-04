Fenerbahçe'de Livakovic fark yarattı!

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer edilmişti. Ancak başarılı kaleci, zaman zaman kötü performansıyla eleştiri oklarının hedefi oldu.
Hırvat file bekçisi, bu sezona çok farklı başladı. Birçok karşılaşmada yıldızlaştı. Livakovic, Hollanda'da Twente karşısında maça damgasını vurdu. 29 yaşındaki kaleci, skor 0-0'ken de, 1-0 olduktan sonra da çok kritik kurtarışlara imza attı. Skorun daha da farklı olmasını engelledi. Fenerbahçe, Tadic'le 1-1'i bulduktan sonra da Twente tehlikeli ataklar geliştirdi. Ancak Livakovic yine kalesinde devleşerek gole izin vermedi.
Sarı-Lacivertliler'in zorlu Hollanda deplasmanında 1 puanla ayrılmasında, Hırvat file bekçisinin, birçoğu karşı karşıya pozisyonda yaptığı 8 kurtarışın payı büyük oldu.
Hırvat file bekçisi, bu sezona çok farklı başladı. Birçok karşılaşmada yıldızlaştı. Livakovic, Hollanda'da Twente karşısında maça damgasını vurdu. 29 yaşındaki kaleci, skor 0-0'ken de, 1-0 olduktan sonra da çok kritik kurtarışlara imza attı. Skorun daha da farklı olmasını engelledi. Fenerbahçe, Tadic'le 1-1'i bulduktan sonra da Twente tehlikeli ataklar geliştirdi. Ancak Livakovic yine kalesinde devleşerek gole izin vermedi.
Sarı-Lacivertliler'in zorlu Hollanda deplasmanında 1 puanla ayrılmasında, Hırvat file bekçisinin, birçoğu karşı karşıya pozisyonda yaptığı 8 kurtarışın payı büyük oldu.