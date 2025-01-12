Fenerbahçe'de Levent Mercan sınıfta kaldı

Sezon başında Fenerbahçe'nin büyük umutlarla Fatih Karagümrük'ten transfer ettiği Levent Mercan, Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başaramadı.
Jayden Ooosterwolde'nin sakatlığında sol beke alternatif olamayan Levent'ten istediği verimi alamayan Mourinho, sol bek transferi için rapor sundu.
BU SEZON NE YAPTI?
Sezon başında 2 milyon euro karşılığı Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye transfer olan 24 yaşındaki Levent, bu sezon 3 maçta toplam 100 dakika oynadı.
Jayden Ooosterwolde'nin sakatlığında sol beke alternatif olamayan Levent'ten istediği verimi alamayan Mourinho, sol bek transferi için rapor sundu.
BU SEZON NE YAPTI?
Sezon başında 2 milyon euro karşılığı Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye transfer olan 24 yaşındaki Levent, bu sezon 3 maçta toplam 100 dakika oynadı.