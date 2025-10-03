Fenerbahçe'de kritik tarih!

Fenerbahçe Kulübü, Olağanüstü Mali Genel Kurul Toplantısı'nın tarihini açıkladı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan duyuruya göre genel kurul, 18 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 10.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek.



Seçimli genel kurulda reddedilen 11, 12 ve 13. maddeler, bu toplantıda yeniden üyelerin oylamasına sunulacak.

Eğer ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, genel kurulun 25 Ekim 2025 tarihinde, aynı yer ve saatte, aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın yapılacağı belirtildi.Genellikle çoğunluğun ikinci haftada sağlandığı hatırlatılırken, camiada gözler yeniden oylanacak maddelere çevrilmiş durumda.11.⁠ ⁠madde, kulübün taşınmazlarının satılması, satın alınması, kiraya verilmesi veya ayni/şahsi haklar tesis edilmesi için yönetim kuruluna süresiz yetki verilmesini kapsıyordu.12.⁠ ⁠madde, kulüp arazileri üzerinde uzun vadeli kiralama, irtifak hakkı tesisi ve yeni yatırımlar için yönetim kuruluna yetki verilmesini öngörüyordu.13.⁠ ⁠madde ise şirket, dernek, vakıf kurma; mevcut şirketlere ortak olma; kulüp şirketlerinin hisselerinin halka arz edilmesi veya satılması gibi kritik işlemlerde yönetim kuruluna geniş hareket alanı tanıyordu.Bu üç maddenin reddiyle birlikte seçilecek yönetim kurulu, bu konularda tek başına karar alamayacak.