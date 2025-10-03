03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
20:00
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
20:00
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
20:00
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
20:00
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
21:30
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
22:00
03 Ekim
Osasuna-Getafe
22:00
03 Ekim
Verona-Sassuolo
21:45
03 Ekim
Paris FC-Lorient
21:45
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
21:00

Fenerbahçe'de kritik tarih!

Fenerbahçe'de seçimli genel kurulda reddedilen 11, 12 ve 13. maddeler yeniden oylanacak. Yeni yönetim, bu kritik maddeler için olağanüstü mali genel kurulun 18 Ekim'de yapılacağını, çoğunluk sağlanamazsa 25 Ekim'de toplanacağını duyurdu.

calendar 03 Ekim 2025 17:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Kulübü, Olağanüstü Mali Genel Kurul Toplantısı'nın tarihini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan duyuruya göre genel kurul, 18 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 10.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Seçimli genel kurulda reddedilen 11, 12 ve 13. maddeler, bu toplantıda yeniden üyelerin oylamasına sunulacak.



Eğer ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, genel kurulun 25 Ekim 2025 tarihinde, aynı yer ve saatte, aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın yapılacağı belirtildi. 

Genellikle çoğunluğun ikinci haftada sağlandığı hatırlatılırken, camiada gözler yeniden oylanacak maddelere çevrilmiş durumda.

11-12-13. MADDELER NEDİR?

11.⁠ ⁠madde, kulübün taşınmazlarının satılması, satın alınması, kiraya verilmesi veya ayni/şahsi haklar tesis edilmesi için yönetim kuruluna süresiz yetki verilmesini kapsıyordu.

12.⁠ ⁠madde, kulüp arazileri üzerinde uzun vadeli kiralama, irtifak hakkı tesisi ve yeni yatırımlar için yönetim kuruluna yetki verilmesini öngörüyordu. 

13.⁠ ⁠madde ise şirket, dernek, vakıf kurma; mevcut şirketlere ortak olma; kulüp şirketlerinin hisselerinin halka arz edilmesi veya satılması gibi kritik işlemlerde yönetim kuruluna geniş hareket alanı tanıyordu.

Bu üç maddenin reddiyle birlikte seçilecek yönetim kurulu, bu konularda tek başına karar alamayacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
