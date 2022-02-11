Fenerbahçe'de oynadığı futbolla taraftarın ve teknik heyetin beğenisini kazanan genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu, henüz yeni anlaşma imzalayamadı.



22 yaşındaki sağ kanat, Fenerbahçe ile yapılan yeni sözleşme görüşmelerinde resmi anlaşmayı henüz tamamlamadı.



Bu sezon oldukça kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe, zirve yarışından uzak kalsa da Ferdi Kadıoğlu, performansıyla beğeni topladı. Takımın değişilmez ismi olan genç oyuncu, kenar bölgelerin hemen hemen hepsinde forma giydi.



Ferdi Kadıoğlu bu sezon toplamda 27 karşılaşmada sarı-lacivertli formayı sırtına geçirdi.Türk oyuncu rakip fileleri 2 kez havalandırdı, takım arkadaşlarına ise 2 kez asist yaptı. Güncel piyasa değerinin 8 milyon avro olduğu Ferdi Kadıoğlu'ndan sarı-lacivertli yönetimin yüksek bonservis beklentisi de bulunuyordu.



Ancak yeni sözleşme görüşmelerinde henüz anlaşma sağlanamayan yıldız adayının Premier Lig ekibiyle anlaştığı söylendi.



BRIGHTON İLE ANLAŞTI



22 yaşındaki oyuncunun İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a sezon sonunda transfer olacağı iddia edildi.



İngiliz ve Hollanda basınında çıkan haberlere göre; Ferdi Kadıoğlu sezon sonunda bedelsiz olarak Fenerbahçe'den ayrılacak. Tecrübeli futbolcu, Brighton ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.



