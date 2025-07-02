01 Temmuz
Real Madrid-Juventus
1-0
02 Temmuz
B. Dortmund-Monterrey
2-1
01 Temmuz
FC Utrecht-FCSB
1-3
01 Temmuz
CSKA Moskova-Partizan
3-1
01 Temmuz
KuPS Kuopio -IF Gnistan
6-2

Fenerbahçe'de kongre imzaları teslim edildi!

Fenerbahçe'de kongre için 9950 imza kulübe teslim edildi.

calendar 02 Temmuz 2025 11:24 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2025 11:53
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'de kongre imzaları teslim edildi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Kulübü'nde olağanüstü kongre için imzalarla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli kongre üyelerinin seçim için verdiği imzalar saat 11:00'de kulübe teslim edildi.

Öte yandan Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nden yapılan açıklamada "9.700 + 250 imzayı kulübe teslim ettik." denildi.



Fenerbahçe'de yaşanan bu gelişme sonrası Ali Koç ve ekibinin yapacağı açıklama merakla beklenmeye başlandı.

Kulübün teslim aldığı imzaların başvuru uygunluğunu kontrol ettikten sonra geçerli imza sayısı ve buna bağlı tüzüğe dair kararı açıklaması bekleniyor.

TÜZÜK NE DİYOR?

 "Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği Tüzüğü'nün 20. maddesinin (c) bendi uyarınca, aidatlarını süresinde ödemiş kongre üyelerinin en az beşte birinin yazılı başvurusu ile kulüp yönetiminin, "bir ay içinde olağanüstü genel kurulu toplantıya çağırma" zorunluluğu malumunuzdur. " 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.