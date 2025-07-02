Fenerbahçe Kulübü'nde olağanüstü kongre için imzalarla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.



Sarı-lacivertli kongre üyelerinin seçim için verdiği imzalar saat 11:00'de kulübe teslim edildi.



Öte yandan Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nden yapılan açıklamada "9.700 + 250 imzayı kulübe teslim ettik." denildi.

Fenerbahçe'de yaşanan bu gelişme sonrası Ali Koç ve ekibinin yapacağı açıklama merakla beklenmeye başlandı.Kulübün teslim aldığı imzaların başvuru uygunluğunu kontrol ettikten sonra geçerli imza sayısı ve buna bağlı tüzüğe dair kararı açıklaması bekleniyor.

"Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği Tüzüğü'nün 20. maddesinin (c) bendi uyarınca, aidatlarını süresinde ödemiş kongre üyelerinin en az beşte birinin yazılı başvurusu ile kulüp yönetiminin, "bir ay içinde olağanüstü genel kurulu toplantıya çağırma" zorunluluğu malumunuzdur. "



