Fenerbahçe'de King ve Emre Mor'un durumları belli oldu

Fenerbahçe'nin kanat oyuncularından Emre Mor ve King'in durumları belli oldu. Emre'nin Trabzonspor derbisinde hazır olacağı vurgulanırken King'in ise Ludogorets deplasmanında sahadaki yerini alabileceği aktarıldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de King ve Emre Mor'un durumları belli oldu
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03 Kasım 2023 08:13
Fenerbahçe'ye sakatlık konusunda hep kötü haber gelmiyor.

26 Temmuz'da sezonun ilk maçı olan Zimbru karşılaşmasında sakatlanan ve o tarihten beri sahalardan uzak kalan Emre Mor, artık tamamen hazır. Milli futbolcu, günlerdir idmanlardaki takım çalışmalarını sorunsuz bir şekilde tamamlıyor.

26 yaşındaki hücum oyuncusu Emre Mor, Cumartesi akşamı oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında kadrodaki yerini alacak.

Joshua King'in ise Cumartesi günü oynayamayacağı ancak Ludogorets deplasmanına yetişme ihtimali olduğu öğrenildi. 



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