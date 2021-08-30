Fenerbahçe'de Kim Min Jae ve Ferdi Kadıoğlu'ndan sevindiren haber

Sarı-Lacivertliler'de yapılan sağlık kontrollerinde Kim Min Jae ve Ferdi Kadıoğlu'nda herhangi bir sakatlık sorunu olmadığı öğrenildi.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Kim Min Jae ve Ferdi Kadıoğlu'ndan sevindiren haber
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30 Ağustos 2021 15:21
Min-Jae Kim
Min-Jae Kim
Fenerbahçe
Fenebahçe'nin, Çin ekibi Beijing Guoan'dan aldığı Kim Min-Jae, Altay mücadelesinin ikinci yarısında sakatlandı. Güney Koreli stoper, 65'te hava topuna çıktıktan sonra acı hissederek kendisini yere bırakmıştı.

Kanarya'da sakatlık yaşayan bir diğer isim ise Ferdi Kadıoğlu'ydu. Yapılan kontroller neticesinde her iki oyuncudan sevindiren haber geldi.

Fenerbahçe'de yapılan sağlık kontrollerinde Kim Min Jae ve Ferdi Kadıoğlu'nda herhangi bir sakatlık sorununa rastlanmadı.

 

 


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