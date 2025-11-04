03 Kasım
Alanyaspor-Gaziantep FK
0-0
Eyüpspor-Antalyaspor
0-1
Rizespor-Karagümrük
1-0
Iğdır FK-Bandırmaspor
1-1
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
3-1
Sunderland-Everton
1-1
Real Oviedo-Osasuna
0-0
Sassuolo-Genoa
1-2
Lazio-Cagliari
2-0

Fenerbahçe'de kasımda çiçek açtı

Beşiktaş deplasmanında unutulmaz bir geri dönüşe imza atan Fenerbahçe, geç de olsa baharı yaşamaya başladı.

04 Kasım 2025 08:49
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Haftanın kritik maçında 2-0 geriye düşmesine rağmen Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de müthiş bir coşku var.

Sezon başından bu yana çok sayıda büyük kriz yaşayan sarı-lacivertliler son 1 aylık süreçte yaşadığı çıkışla lider Galatasaray'la arasındaki farkını 4 puana indirmeyi başardı.

BÜYÜK KAOS YAŞANDI


Takımın üst üste aldığı galibiyetler ve oynadığı futbolla adeta kasım ayında camiaya bahar geldi.

Önce teknik adam, sonra başkan değişikliği yaşayan ve kendisini büyük bir kaosun içinde bulan Fenerbahçe'de krizler birer birer aşıldı. Bu süreçte Başkan Sadettin Saran sergilediği liderlikle hem Samandıra'ya hem de camiaya çok pozitif bir hava getirdi.

Jose Mourinho'nun yerine göreve gelen ve ilk günden bu yana sert şekilde tartışılan Domenico Tedesco da Beşiktaş zaferiyle beraber herkesin güvenini tam olarak kazanmayı başardı.

TARAFTAR UMUTLU

Geleceğe artık çok daha umutlu bakan Fenerbahçeli taraftarlar da hem yönetim hem de takımın arkasında birleşmiş durumda.

Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Victoria Plzen deplasmanına çıkacak olan Kanarya galibiyet serisini Çekya'da da sürdürerek ilk 8'e kalma yolunda dev bir adım atmayı hedefliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
