Fenerbahçe'de kasımda çiçek açtı

Haftanın kritik maçında 2-0 geriye düşmesine rağmen Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de müthiş bir coşku var.
Sezon başından bu yana çok sayıda büyük kriz yaşayan sarı-lacivertliler son 1 aylık süreçte yaşadığı çıkışla lider Galatasaray'la arasındaki farkını 4 puana indirmeyi başardı.
BÜYÜK KAOS YAŞANDI
Takımın üst üste aldığı galibiyetler ve oynadığı futbolla adeta kasım ayında camiaya bahar geldi.
Önce teknik adam, sonra başkan değişikliği yaşayan ve kendisini büyük bir kaosun içinde bulan Fenerbahçe'de krizler birer birer aşıldı. Bu süreçte Başkan Sadettin Saran sergilediği liderlikle hem Samandıra'ya hem de camiaya çok pozitif bir hava getirdi.
Jose Mourinho'nun yerine göreve gelen ve ilk günden bu yana sert şekilde tartışılan Domenico Tedesco da Beşiktaş zaferiyle beraber herkesin güvenini tam olarak kazanmayı başardı.
TARAFTAR UMUTLU
Geleceğe artık çok daha umutlu bakan Fenerbahçeli taraftarlar da hem yönetim hem de takımın arkasında birleşmiş durumda.
Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Victoria Plzen deplasmanına çıkacak olan Kanarya galibiyet serisini Çekya'da da sürdürerek ilk 8'e kalma yolunda dev bir adım atmayı hedefliyor.
