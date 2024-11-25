Fenerbahçe'de İrfan Can sonrası iki imza daha!

Fenerbahçe'de sözleşmesi biten oyuncularla yapılan görüşmelerde ilk mutlu haber İrfan Can Kahveci'den geldi. Yönetim Osayi-Samuel ve Tadic'le anlaşmak için görüşmelere hız verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de İrfan Can sonrası iki imza daha!
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25 Kasım 2024 09:03
Fenerbahçe'de son haftalarda gündemi en çok meşgul eden konu transfer çalışmaları. Ancak yönetim bir yandan da sezon sonu sözleşmeleri bitecek oyuncularla orta yolu bulmak için yoğun mesai harcıyor.

3 YILLIK İMZA HAZIR

İlk müjdeli haber İrfan Can Kahveci'den geldi. 29 yaşındaki oyuncu, 2020-21 sezonunun ortasında Başakşehir'den transfer edilmişti. İrfan, sarı-lacivertli formayla 144 maça çıktı, 30 gol, 29 asistlik katkı sağladı.

Milli yıldızla yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaşıldı. Başarılı futbolcuyla 3 yıllık yeni sözleşme için el sıkışıldı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı öğrenildi.

SIRA OSAYI VE TADIC'TE

Yönetim şimdi gözünü Bright Osayi-Samuel ve Dusan Tadic'e çevirdi. İngiltere'den Osayi-Samuel ile ilgilenen takımlar var. Ancak sarı-lacivertliler, yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayabileceklerine inanıyor. Nijeryalı oyuncu da her açıklamasında Fenerbahçe'de mutlu olduğunu dile getiriyor.

36 yaşındaki Tadic'e ise eski takımı Ajax talip. Yönetim, Sırp yıldıza 1 artı 1 yıllık sözleşme teklif edip beklemeye geçti.



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