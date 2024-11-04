Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci sakatlandı

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Trabzonspor deplasmanında ardından sakatlandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İrfan Can Kahveci en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Çekilen MR'da yırtık tespit edildi.
İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı AZ Alkmaar maçını ve ligde oynayacağı Sivasspor ve Kayserispor maçlarını kaçırması bekleniyor.
29 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 15 maçta 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.
İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı AZ Alkmaar maçını ve ligde oynayacağı Sivasspor ve Kayserispor maçlarını kaçırması bekleniyor.
29 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 15 maçta 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.
🚑İrfan Can Kahveci'nin kaçırması beklenen maçlar;
✈AZ Alkmaar
🏠Sivasspor
✈Kayserispor https://t.co/gcjgiAj4FP pic.twitter.com/fOULck9dgT
— Sporx (@sporx) November 4, 2024