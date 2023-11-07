Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat görev bekliyor

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in son haftalarda beklenen seviyede olmamasının da etkisiyle perşembe günü eldivenleri yine İrfan Can Erğibayat giyebilir.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat görev bekliyor
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07 Kasım 2023 09:01
Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Konferans Ligi'nde kaleyi genelde İrfan Can Eğribayat'a devretti.

Dominik Livakovic'in son haftalarda beklenen seviyede olmamasının da etkisiyle perşembe günü eldivenleri yine Erğibayat giyebilir.

Antrenmanlarda sıkı bir şekilde çalışan 25 yaşındaki file bekçisi, hocasının görev vermesini sabırsızlıkla bekliyor.



ADANA DEMİR DEPLASMANINDA 3. YERLİ OLMA İHTİMALİ DE VAR

Adana Demir deplasmanında İsmail'in cezalı, Serdar'ın sakat ve Samet'in formsuz olması nedeniyle 3. yerlinin İrfan Can Eğribayat olması ihtimali de var. 

 
 

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