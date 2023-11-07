Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Konferans Ligi'nde kaleyi genelde İrfan Can Eğribayat'a devretti.
Dominik Livakovic'in son haftalarda beklenen seviyede olmamasının da etkisiyle perşembe günü eldivenleri yine Erğibayat giyebilir.
Antrenmanlarda sıkı bir şekilde çalışan 25 yaşındaki file bekçisi, hocasının görev vermesini sabırsızlıkla bekliyor.
ADANA DEMİR DEPLASMANINDA 3. YERLİ OLMA İHTİMALİ DE VAR
Adana Demir deplasmanında İsmail'in cezalı, Serdar'ın sakat ve Samet'in formsuz olması nedeniyle 3. yerlinin İrfan Can Eğribayat olması ihtimali de var.
Dominik Livakovic'in son haftalarda beklenen seviyede olmamasının da etkisiyle perşembe günü eldivenleri yine Erğibayat giyebilir.
Antrenmanlarda sıkı bir şekilde çalışan 25 yaşındaki file bekçisi, hocasının görev vermesini sabırsızlıkla bekliyor.
ADANA DEMİR DEPLASMANINDA 3. YERLİ OLMA İHTİMALİ DE VAR
Adana Demir deplasmanında İsmail'in cezalı, Serdar'ın sakat ve Samet'in formsuz olması nedeniyle 3. yerlinin İrfan Can Eğribayat olması ihtimali de var.