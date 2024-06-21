Fenerbahçe'de hedef Roma'nın genç yıldızı

Fenerbahçe'de Mourinho'nun İstanbul'a gelerek mesaiye başlamasının ardından oyuncu arayışları hız kazandı.
Jose Mourinho'nun listesi doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, rotasını İtalya'ya çevirdi.
GÖZLER 22'LİK YILDIZDA
Hedefteki isim; Roma'nın 22 yaşındaki merkez orta sahası Edoardo Bove. Genç yıldız için kesenin ağzı açılacak. Çünkü Jose Mourinho, bu transferde ısrarcı.
Kulüpten alınan bilgilere göre; Fenerbahçe, Bove için tüm imkanlarını seferber etmeye hazırlanıyor.
Jose Mourinho, 2023'te Bove hakkında şu açıklamayı yapmıştı:
"Gerçekten sevdiğim tek kişi. Çünkü güçlü tekniği var. Taktik ve zihinsel olarak her şeyini veriyor. 2 yıl önce takımda bile yer almayan bir çocuktu. Bacaklarıyla, vücuduyla ve zihniyle oynayan bir oyuncu."
45 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 45 resmi maça çıkan Edoardo Bove bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.
Jose Mourinho'nun listesi doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, rotasını İtalya'ya çevirdi.
GÖZLER 22'LİK YILDIZDA
Hedefteki isim; Roma'nın 22 yaşındaki merkez orta sahası Edoardo Bove. Genç yıldız için kesenin ağzı açılacak. Çünkü Jose Mourinho, bu transferde ısrarcı.
Kulüpten alınan bilgilere göre; Fenerbahçe, Bove için tüm imkanlarını seferber etmeye hazırlanıyor.
Jose Mourinho, 2023'te Bove hakkında şu açıklamayı yapmıştı:
"Gerçekten sevdiğim tek kişi. Çünkü güçlü tekniği var. Taktik ve zihinsel olarak her şeyini veriyor. 2 yıl önce takımda bile yer almayan bir çocuktu. Bacaklarıyla, vücuduyla ve zihniyle oynayan bir oyuncu."
45 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 45 resmi maça çıkan Edoardo Bove bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.
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