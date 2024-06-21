Fenerbahçe'de hedef Roma'nın genç yıldızı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun eski öğrencisi Edoardo Bove için harekete geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'de hedef Roma'nın genç yıldızı
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21 Haziran 2024 10:02
Fenerbahçe'de Mourinho'nun İstanbul'a gelerek mesaiye başlamasının ardından oyuncu arayışları hız kazandı.

Jose Mourinho'nun listesi doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, rotasını İtalya'ya çevirdi.

GÖZLER 22'LİK YILDIZDA

Hedefteki isim; Roma'nın 22 yaşındaki merkez orta sahası Edoardo Bove. Genç yıldız için kesenin ağzı açılacak. Çünkü Jose Mourinho, bu transferde ısrarcı.

Kulüpten alınan bilgilere göre; Fenerbahçe, Bove için tüm imkanlarını seferber etmeye hazırlanıyor.



Jose Mourinho, 2023'te Bove hakkında şu açıklamayı yapmıştı:

"Gerçekten sevdiğim tek kişi. Çünkü güçlü tekniği var. Taktik ve zihinsel olarak her şeyini veriyor. 2 yıl önce takımda bile yer almayan bir çocuktu. Bacaklarıyla, vücuduyla ve zihniyle oynayan bir oyuncu."

45 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 45 resmi maça çıkan Edoardo Bove bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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