Fenerbahçe'de geri dönüş ihtimali: İrfan Can Kahveci

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan iki isimden biri olan İrfan Can Kahveci ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
SADETTİN SARAN GÖRÜŞTÜ
A Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kısa süre önce milli futbolcu ile bir görüşme gerçekleştirdi.
İrfan Can Kahveci; fiziksel olarak iyi durumda, topla çalışmalara başladı ve bir problemi kalmadı.
GERİ DÖNÜŞ İHTİMALİ
Milli futbolcu ile ilgili Beşiktaş derbisinin ardından geri dönüş söz konusu olabilir.
30 yaşındaki futbolcu, kadro dışı kalmadan önce bu sezon 12 maçta süre bulmuştu.
