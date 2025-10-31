31 Ekim
Başakşehir-Kocaelispor
0-051'
31 Ekim
Hatayspor-Erzurumspor
0-154'
31 Ekim
Augsburg-B. Dortmund
22:30
31 Ekim
Getafe-Girona
23:00
31 Ekim
Luton Town-Forest Green Rovers
22:30
31 Ekim
PSV Eindhoven-Fortuna Sittard
22:00
31 Ekim
Preussen Muenster-Holstein Kiel
0-145'
31 Ekim
Standard Liege-Sporting Charleroi
22:45
31 Ekim
Sporting CP-Alverca
23:15

Fenerbahçe'de geri dönüş ihtimali: İrfan Can Kahveci

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, İrfan Can Kahveci ile kısa süre önce bir görüşme gerçekleştirdi. Milli futbolcu için Beşiktaş derbisinin ardından geri dönüş söz konusu olabilir.

calendar 31 Ekim 2025 19:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan iki isimden biri olan İrfan Can Kahveci ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

SADETTİN SARAN GÖRÜŞTÜ

A Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kısa süre önce milli futbolcu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İrfan Can Kahveci; fiziksel olarak iyi durumda, topla çalışmalara başladı ve bir problemi kalmadı.

GERİ DÖNÜŞ İHTİMALİ

Milli futbolcu ile ilgili Beşiktaş derbisinin ardından geri dönüş söz konusu olabilir.

30 yaşındaki futbolcu, kadro dışı kalmadan önce bu sezon 12 maçta süre bulmuştu.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 11 3 3 5 10 14 12
11 Başakşehir 11 2 5 4 11 9 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
