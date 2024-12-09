Fenerbahçe'de forvetler hayal kırıklığı yarattı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, forvet hattındaki isimlerden memnun olduğunu ifade etse de, söylediği sözler ile sahadaki performans birbirine uymadı.
Geçtiğimiz günlerde basın mensupları ile sohbet toplantısında bir araya gelen Portekizli teknik adam, vatandaşı olan Cristiano Ronaldo'nun transfer edileceği iddialarını forvetlerinin etkili olması gerekçesi ile yalanlamıştı.
NET FIRSATLAR HARCANDI
Mourinho "Cristiano Ronaldo'yu istemem çünkü elimdeki forvetler çok iyi" dedi. Ancak Fenerbahçe'nin forvetleri son Galatasaray ve Beşiktaş derbilerinde 11 kez yüzde 100'lük gol pozisyonu yakaladı ve sadece 1 gol atabildi. Ayrıca Fenerbahçe 2 maçta 5 pozisyon vermesine karşın 4 gol yedi. Takımın puan kaybettiği 4 maçta ise 21'i isabetli 63 şut çeken sarı-lacivertliler sadece 5 gol atabildi.
DERBİLERDE İŞLEMİYOR
Fenerbahçe yabancı hocalarla kulüp tarihinin en uzun derbi kazanamama serisini yaşıyor. Jorge Jesus ile üç derbi kaybeden, birinde berabere kalan Kanarya, Mourinho yönetiminde de derbilerde sıfır çekti. Portekizli teknik adamın derbilerde alınan yenilgiyi önemsemeyen tavrı da tepki topladı.
Geçtiğimiz günlerde basın mensupları ile sohbet toplantısında bir araya gelen Portekizli teknik adam, vatandaşı olan Cristiano Ronaldo'nun transfer edileceği iddialarını forvetlerinin etkili olması gerekçesi ile yalanlamıştı.
NET FIRSATLAR HARCANDI
Mourinho "Cristiano Ronaldo'yu istemem çünkü elimdeki forvetler çok iyi" dedi. Ancak Fenerbahçe'nin forvetleri son Galatasaray ve Beşiktaş derbilerinde 11 kez yüzde 100'lük gol pozisyonu yakaladı ve sadece 1 gol atabildi. Ayrıca Fenerbahçe 2 maçta 5 pozisyon vermesine karşın 4 gol yedi. Takımın puan kaybettiği 4 maçta ise 21'i isabetli 63 şut çeken sarı-lacivertliler sadece 5 gol atabildi.
DERBİLERDE İŞLEMİYOR
Fenerbahçe yabancı hocalarla kulüp tarihinin en uzun derbi kazanamama serisini yaşıyor. Jorge Jesus ile üç derbi kaybeden, birinde berabere kalan Kanarya, Mourinho yönetiminde de derbilerde sıfır çekti. Portekizli teknik adamın derbilerde alınan yenilgiyi önemsemeyen tavrı da tepki topladı.