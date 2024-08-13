Fenerbahçe'de Ferdi yerine Reguilon

Fenerbahçe, adı özellikle İngiliz ekipleriyle anılan Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılık ihtimali için planını hazırladı.
GÜNDEMDEKİ SON İSİM REGUILON
Ferdi'nin ayrılma ihtimali son dönemde güçlenirken sarı-lacivertliler sol bek konusunda transfer çalışmaları hız kazandı. Lecce'li Patrcik Dorgu'nun maliyetini araştıran Fenerbahçe'nin gündemine aldığı son isim Sergio Reguilon oldu.
JOSE MOURINHO TRANSFER ETTİ
Jose Mourinho, Tottenham'ı çalıştırdığı dönemde, 2020 yılında İspanyol yıldızı 30 milyon Euro'ya Real Madrid'den transfer etmişti. O dönemde, Reguilon için Mourinho'nun prensi şeklinde ifadeler kullanılmıştı.
GEÇEN SEZONU KİRALIK GEÇİRDİ
Portekizli teknik adamın İngiliz ekibinden gönderilmesinin ardından Reguilon için işler iyi gitmemişti. Önce Atletico Madrid'e kiralanan 27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Manchester United'da, ikinci devresini ise Brentford'da geçirdi.
TRANSFER ŞARTI
Fenerbahçe de Tottenham'ın kadroda düşünmediği Reguilon'u kiralamak istiyor. Ancak İngiliz ekibi, oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda biteceği için bu duruma sıcak bakmıyor. Anlaşmaya zorunlu satın alma opsiyonu dahil edilirse, bu transferin gerçekleşme ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu öğrenildi.
Sarı-lacivertliler, şu ana kadar transfere 48 milyon Euro harcadı. En az iki orta saha oyuncusu daha alınması bekleniyor. Bu nedenle Fenerbahçe, bu sezonki bütçeyi zorlamamak adına zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama seçeneğine sıcak bakabilir.
Mourinho'nun da takımda görmek istediği Reguilon için ilerleyen günlerde transfer konusunda oldukça sıcak gelişmeler yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
GÜNDEMDEKİ SON İSİM REGUILON
Ferdi'nin ayrılma ihtimali son dönemde güçlenirken sarı-lacivertliler sol bek konusunda transfer çalışmaları hız kazandı. Lecce'li Patrcik Dorgu'nun maliyetini araştıran Fenerbahçe'nin gündemine aldığı son isim Sergio Reguilon oldu.
JOSE MOURINHO TRANSFER ETTİ
Jose Mourinho, Tottenham'ı çalıştırdığı dönemde, 2020 yılında İspanyol yıldızı 30 milyon Euro'ya Real Madrid'den transfer etmişti. O dönemde, Reguilon için Mourinho'nun prensi şeklinde ifadeler kullanılmıştı.
GEÇEN SEZONU KİRALIK GEÇİRDİ
Portekizli teknik adamın İngiliz ekibinden gönderilmesinin ardından Reguilon için işler iyi gitmemişti. Önce Atletico Madrid'e kiralanan 27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Manchester United'da, ikinci devresini ise Brentford'da geçirdi.
TRANSFER ŞARTI
Fenerbahçe de Tottenham'ın kadroda düşünmediği Reguilon'u kiralamak istiyor. Ancak İngiliz ekibi, oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda biteceği için bu duruma sıcak bakmıyor. Anlaşmaya zorunlu satın alma opsiyonu dahil edilirse, bu transferin gerçekleşme ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu öğrenildi.
Sarı-lacivertliler, şu ana kadar transfere 48 milyon Euro harcadı. En az iki orta saha oyuncusu daha alınması bekleniyor. Bu nedenle Fenerbahçe, bu sezonki bütçeyi zorlamamak adına zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama seçeneğine sıcak bakabilir.
Mourinho'nun da takımda görmek istediği Reguilon için ilerleyen günlerde transfer konusunda oldukça sıcak gelişmeler yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.