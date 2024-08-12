Fenerbahçe'de eve gitmek yok: Mou'nun Lille kararı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor maçının ardından oyuncularıyla birlikte kampa girdi.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de eve gitmek yok: Mou'nun Lille kararı
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12 Ağustos 2024 10:49
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor maçının ardından oyuncularını bırakmadı.

Önce soyunma odasında sıcağı sıcağına toplantı yapıldı, ardından takım halinde Samandıra'ya gidildi ve maça 3 gün olmasına rağmen kampa girildi.

Portekizli teknik adam, "Eve her zaman gidilir ama bu maçı kaybedersek Şampiyonlar Ligi rüyası biter" diyerek tüm takımdan sadece maçı düşünmelerini istedi.

Lille analizleri ile rakibi oyuncularına adeta ezberleten tecrübeli hoca, Kadıköy'de oynayacakları karşılaşmayı taraftarları önünde kaybetme lüksleri olmadığını da futbolcularına özellikle anlatıyor. 

 
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