13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-028'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-044'
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-245'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-045'
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-045'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-030'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-382'

Fenerbahçe'de En-Nesyri parladı!

Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Youssef En-Nesyri, Feyenoord maçında attığı gol ve gösterdiği performansla taraftarların beğenisini topladı.

13 Ağustos 2025
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, bu sezonki ilk gol sevincini Feyenoord karşısında yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Feyenoord'u 5-2 mağlup ederken turun kapısını aralayan gol Youssef En-Nesyri'den geldi.

Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli takımın en golcü (30) oyuncusu olan En-Nesyri, bu sezon da 2. resmi maçında ilk golünü attı. 28 yaşındaki futbolcu ilk golünü Kadıköy'de taraftarı önünde kaydetti.


ÖNCE TOPU ÇIKARDI SONRA GOLÜ ATTI

Müsabakanın 83. dakikasında Archie Brown'un sol kanattan geliştirdiği atakta Youssef En-Nesyri arka direkte tek dokunuşla fileleri havalandırdı. Mücadele 3-1 devam ederken savunmaya yardıma koşan En Nesyri, sadece 17 saniye içinde defanstan topu çıkarıp, rakip ceza alanına koştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
