Fenerbahçe'de En-Nesyri parladı!

Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, bu sezonki ilk gol sevincini Feyenoord karşısında yaşadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Feyenoord'u 5-2 mağlup ederken turun kapısını aralayan gol Youssef En-Nesyri'den geldi.
Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli takımın en golcü (30) oyuncusu olan En-Nesyri, bu sezon da 2. resmi maçında ilk golünü attı. 28 yaşındaki futbolcu ilk golünü Kadıköy'de taraftarı önünde kaydetti.
ÖNCE TOPU ÇIKARDI SONRA GOLÜ ATTI
Müsabakanın 83. dakikasında Archie Brown'un sol kanattan geliştirdiği atakta Youssef En-Nesyri arka direkte tek dokunuşla fileleri havalandırdı. Mücadele 3-1 devam ederken savunmaya yardıma koşan En Nesyri, sadece 17 saniye içinde defanstan topu çıkarıp, rakip ceza alanına koştu.
