Fenerbahçe'de Dzeko'nun şanssızlığı

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, Ankaragücü karşısında şanssızlık yaşadı. 37 yaşındaki Boşnak santrfor, 3 gol pozisyonundan yararlanamadı.
19. haftada Kadıköy'de 7-1 kazanılan Konya maçında yaptığı hat-trick'in ardından 4 maçtır suskun kalan, bu sezon ligde 16 gol atan Dzeko, 71'de Batshuayi'yle değişti.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Dzeko, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 28 maçta 20 gol attı 7 de asist yaptı. Deneyimli golcü, Süper Lig'de attığı 16 golle gol krallığında zirvede yer aldı.
19. haftada Kadıköy'de 7-1 kazanılan Konya maçında yaptığı hat-trick'in ardından 4 maçtır suskun kalan, bu sezon ligde 16 gol atan Dzeko, 71'de Batshuayi'yle değişti.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Dzeko, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 28 maçta 20 gol attı 7 de asist yaptı. Deneyimli golcü, Süper Lig'de attığı 16 golle gol krallığında zirvede yer aldı.