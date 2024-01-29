Fenerbahçe'de Dzeko'nun şanssızlığı

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko, Ankaragücü karşısında şanssızlık yaşadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de Dzeko'nun şanssızlığı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ocak 2024 09:01
Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, Ankaragücü karşısında şanssızlık yaşadı. 37 yaşındaki Boşnak santrfor, 3 gol pozisyonundan yararlanamadı.

19. haftada Kadıköy'de 7-1 kazanılan Konya maçında yaptığı hat-trick'in ardından 4 maçtır suskun kalan, bu sezon ligde 16 gol atan Dzeko, 71'de Batshuayi'yle değişti.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Dzeko, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 28 maçta 20 gol attı 7 de asist yaptı. Deneyimli golcü, Süper Lig'de attığı 16 golle gol krallığında zirvede yer aldı. 

 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery