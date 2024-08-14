Fenerbahçe'de Djiku'dan geçit yok

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Fransa'daki ilk karşılaşmada Ganalı savunmacı Alexander Djiku'yu yedek bırakmış, 85'te orta saha olarak oyuna almıştı.
Djiku dün stoperde ilk 11 başladı. Yıldız savunmacı, çok iyi bir performans sergiledi.
30 yaşındaki futbolcu ilk yarıda Jonathan David'in kaleye giden şutunu çizgiden çıkardı.
Djiku ayrıca girdiği 9 ikili mücadelenin 6'sını, 4 hava topunun 3'ünü kazanırken, 3 top kaptı ve 2 atak uzaklaştırdı.
Djiku dün stoperde ilk 11 başladı. Yıldız savunmacı, çok iyi bir performans sergiledi.
30 yaşındaki futbolcu ilk yarıda Jonathan David'in kaleye giden şutunu çizgiden çıkardı.
Djiku ayrıca girdiği 9 ikili mücadelenin 6'sını, 4 hava topunun 3'ünü kazanırken, 3 top kaptı ve 2 atak uzaklaştırdı.
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