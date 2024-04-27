Fenerbahçe'de derbi öncesi gözler Dusan Tadic'te!

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş derbisinde Dusan Tadic'in yeniden kalitesini konuşturmasını bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de derbi öncesi gözler Dusan Tadic'te!
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27 Nisan 2024 11:53
Son güncelleme 27 Nisan 2024 11:54
Fenerbahçe'de kritik Beşiktaş derbisi öncesi gözler Dusan Tadic'e çevrildi...

Sırp futbolcu son haftalarda düşüş yaşayan isimlerin başında geliyor.

Tadic, özellikle Olympiakos maçları ve son Sivas deplasmanında çok etkisiz kaldı.

Taraftarlar, kritik Beşiktaş derbisinde deneyimli oyuncunun yeniden kalitesini konuşturmasını bekliyor.

İSMAİL KARTAL ÖZEL OLARAK GÖRÜŞTÜ

Tadic, sezonun ilk yarısındaki maçta Siyah-Beyazlar karşısında 1 gol atıp 1 de asist yapmıştı. İsmail Kartal'ın da öğrencisiyle özel olarak görüşerek kendisine olan güvenini yinelediği öğrenildi.  

 
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