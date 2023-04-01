Fenerbahçe'de derbi öncesi 5 eksik

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki derbi mücadelesinde pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek.



Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.



Ligde oynadığı son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, son 7 maçta ise 19 puan toplamayı başardı.



Fenerbahçe, zorlu derbiyi kazanarak zirve yarışına kayıpsız devam etmek istiyor.



Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, bay haftasını geçmesi nedeniyle 1 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 6 puan (54) gerisinde 2. sırada bulunuyor.



Fenerbahçe'de 5 eksik



Fenerbahçe, derbide 5 oyuncusundan yararlanamayacak.



Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Jayden Oosterwolde, Joshua King, Luan Peres ve Michy Batshuayi, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.



Valencia yetişti



Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Enner Valencia, derbide forma giyebilecek.



Yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle milli takıma gidemeyen ve bu süreçte tedavi gören 33 yaşındaki yıldız oyuncu, bazı antrenmanları kaçırdı.



Son idmanlarda hem bireysel hem takım çalışması gerçekleştiren Valencia, teknik direktör Jorge Jesus'un forma vermesi halinde kadroda yer alacak.



Sınırda 8 isim



Fenerbahçe'de 8 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.



Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, derbide kart görmeleri durumunda VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında takımı yalnız bırakacak.





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