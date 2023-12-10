Fenerbahçe'de deplasmanda bir ilk

Fenerbahçe, bu sezon ligde deplasmanlarda ilk kez kalesini gole kapatamadı.
Beşiktaş derbisi öncesinde ligde sırasıyla Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor ve Adana Demirspor deplasmanlarına çıkan sarı-lacivertliler, söz konusu 6 müsabakada da kalesinde gol görmedi.
Fenerbahçe, 24. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain'in penaltıdan attığı golle bu sezon deplasmanda ilk kez gol yemiş oldu.
Beşiktaş derbisi öncesinde ligde sırasıyla Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor ve Adana Demirspor deplasmanlarına çıkan sarı-lacivertliler, söz konusu 6 müsabakada da kalesinde gol görmedi.
Fenerbahçe, 24. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain'in penaltıdan attığı golle bu sezon deplasmanda ilk kez gol yemiş oldu.
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