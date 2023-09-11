Fenerbahçe'de Burak Kapacak çıkmazı

Fenerbahçe, gelecek planları arasında yer almayan Burak Kapacak için teklif bekliyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Burak Kapacak çıkmazı
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11 Eylül 2023 10:28
Antalyaspor ile 17 Eylül Pazar günü oynayacağı Süper Lig 5. hafta maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor.

Sarı-Lacivertli ekip, gelecek planları arasında yer almayan Burak Kapacak için teklif bekliyor.

KALACAK GİBİ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

2026'ya kadar kontratı bulunan oyuncunun öncelikle satışı hedefleniyor. Değeri 2 milyon Euro'dan 900 bin Euro'ya kadar düşen Kapacak şu an için takımda kalacak gibi çalışmalarına devam ediyor.



BURSASPOR DA %25 PAY ALACAK

Geçen sezon Karagümrük'e kiralanan oyuncunun satılması halinde Bursaspor da yüzde 25 pay alacak.  

 
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