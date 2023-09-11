Antalyaspor ile 17 Eylül Pazar günü oynayacağı Süper Lig 5. hafta maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor.
Sarı-Lacivertli ekip, gelecek planları arasında yer almayan Burak Kapacak için teklif bekliyor.
KALACAK GİBİ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
2026'ya kadar kontratı bulunan oyuncunun öncelikle satışı hedefleniyor. Değeri 2 milyon Euro'dan 900 bin Euro'ya kadar düşen Kapacak şu an için takımda kalacak gibi çalışmalarına devam ediyor.
BURSASPOR DA %25 PAY ALACAK
Geçen sezon Karagümrük'e kiralanan oyuncunun satılması halinde Bursaspor da yüzde 25 pay alacak.
Sarı-Lacivertli ekip, gelecek planları arasında yer almayan Burak Kapacak için teklif bekliyor.
KALACAK GİBİ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
2026'ya kadar kontratı bulunan oyuncunun öncelikle satışı hedefleniyor. Değeri 2 milyon Euro'dan 900 bin Euro'ya kadar düşen Kapacak şu an için takımda kalacak gibi çalışmalarına devam ediyor.
BURSASPOR DA %25 PAY ALACAK
Geçen sezon Karagümrük'e kiralanan oyuncunun satılması halinde Bursaspor da yüzde 25 pay alacak.