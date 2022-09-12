Fenerbahçe'de Bruma için hedef Ortadoğu

Patlama yapması beklenen isimlerden 27 yaşındaki Bruma, etki yapamadı. Fenerbahçe'de yönetim ile teknik heyetin ortak kararıyla Bruma'nın lisansı çıkarılmadı. 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu yönetimi zorlayacak.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Bruma için hedef Ortadoğu
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12 Eylül 2022 13:28
Fenerbahçe'de Bruma tam anlamıyla hayal kırıklığı yaşattı. Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle 4 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralanan Portekizli yıldız, sakatlıklar ve düşük performanslı görüntüsüyle sınıfta kaldı. Yönetim de Jesus'un raporu doğrultusunda TFF'ye gönderilen lisans listesinde Bruma'ya yer vermedi. Ara transfer dönemine kadar forma giyemeyecek Bruma'yla yolların ayrılması planlanıyor.

PSV GERİ İSTEMEDİ

2013-14 sezonu başında henüz 19 yaşındayken 13 milyon Euro bonservisle Galatasaray'da adından söz ettiren Bruma, sonrasında İspanya'da Real Sociedad, Almanya'da Leipzig, Hollanda'da PSV ve Yunanistan'da Olympiakos'ta büyük düşüş yaşadı. Yönetim, yaz transfer döneminin son günlerinde 27 yaşındaki oyuncuyu geri göndermek istese de bunu PSV kabul etmedi ve Bruma elde kaldı.

HEDEF ORTADOĞU

Fenerbahçe, transfer döneminin devam ettiği Ortadoğu ülkelerine yönelecek. Bruma'nın yanı sıra Lemos ve Novak'ı elden çıkarmak isteyen sarı-lacivertliler, Avustralya (13 Eylül), Katar (15 Eylül), Yunanistan (15 Eylül), Sırbistan (15 Eylül), Suudi Arabistan (17 Eylül), Ukrayna (22 Eylül) ve İsrail'den (28 Eylül) birine göndermek için görüşecek. 

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