Fenerbahçe'de Bonucci 11'e dönüyor

Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Kasımpaşa maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Djiku'nun savunmada değişikliğe hazırlanıyor.
Tecrübeli hoca, sarı kart cezalısı Djiku'nun yerine 36 yaşındaki İtalyan yıldız Leonardo Bonucci'ye şans verecek.
İtalyan yıldızın kupadaki Ankaragücü ve hafta sonu oynanacak olan Hatayspor maçında 11'de başlaması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Devre arasında transfer olduğu Fenerbahçe'de 6 karşılaşmaya çıkan Bonucci, bu karşılaşmalarda 1 assit yaptı.
Tecrübeli hoca, sarı kart cezalısı Djiku'nun yerine 36 yaşındaki İtalyan yıldız Leonardo Bonucci'ye şans verecek.
İtalyan yıldızın kupadaki Ankaragücü ve hafta sonu oynanacak olan Hatayspor maçında 11'de başlaması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Devre arasında transfer olduğu Fenerbahçe'de 6 karşılaşmaya çıkan Bonucci, bu karşılaşmalarda 1 assit yaptı.