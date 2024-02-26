Fenerbahçe'de Bonucci 11'e dönüyor

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, sarı kart görerek cezalı duruma düşen Djiku'nun yerine Bonucci'ye ilk 11'de şans verecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de Bonucci 11'e dönüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Şubat 2024 09:19
Son güncelleme 26 Şubat 2024 09:20
Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Kasımpaşa maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Djiku'nun savunmada değişikliğe hazırlanıyor.

Tecrübeli hoca, sarı kart cezalısı Djiku'nun yerine 36 yaşındaki İtalyan yıldız Leonardo Bonucci'ye şans verecek.

İtalyan yıldızın kupadaki Ankaragücü ve hafta sonu oynanacak olan Hatayspor maçında 11'de başlaması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Devre arasında transfer olduğu Fenerbahçe'de 6 karşılaşmaya çıkan Bonucci, bu karşılaşmalarda 1 assit yaptı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery