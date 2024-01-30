Fenerbahçe'de bu sezon orta saha rotasyonunda fazla forma şansı bulamayan Bartuğ Elmaz, Sivasspor'a gidiyor.
Ertan Süzgün'ün haberine göre, Sivasspor, Bartuğ Elmaz'ın kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaştı.
Genç orta saha, Sivasspor'a imza atmak için İstanbul'dan ayrıldı.
Bartuğ Elmaz, Fenerbahçe'de bu sezon 8 maçta süre buldu ve 1 asist yaptı.
Ertan Süzgün'ün haberine göre, Sivasspor, Bartuğ Elmaz'ın kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaştı.
Genç orta saha, Sivasspor'a imza atmak için İstanbul'dan ayrıldı.
Bartuğ Elmaz, Fenerbahçe'de bu sezon 8 maçta süre buldu ve 1 asist yaptı.