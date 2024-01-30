Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!

Sivasspor, Bartuğ Elmaz'ın kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaştı. Genç oyuncu, imza için İstanbul'dan ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ocak 2024 11:15
Son güncelleme 30 Ocak 2024 11:21
Fenerbahçe'de bu sezon orta saha rotasyonunda fazla forma şansı bulamayan Bartuğ Elmaz, Sivasspor'a gidiyor.

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Sivasspor, Bartuğ Elmaz'ın kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaştı.

Genç orta saha, Sivasspor'a imza atmak için İstanbul'dan ayrıldı.

Bartuğ Elmaz, Fenerbahçe'de bu sezon 8 maçta süre buldu ve 1 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery