Fenerbahçe'de beklenmeyen gelişme: Mesut Özil

Fenerbahçe'de gribal enfeksiyon geçiren Mesut Özil'in Olympiakos maçında oynamasının zor olduğu kaydedildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de beklenmeyen gelişme: Mesut Özil
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29 Eylül 2021 18:31
UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile karşılaşacak Fenerbahçe'de beklenmeyen bir gelişme yaşandı.

Yıldız oyuncu Mesut Özil, gribal enfeksiyon nedeniyle Olimpiakos maçı öncesindeki son idmanda yer almadı.

Son durumuna maç günü bakılacak olan tecrübeli yıldızın, Olimpiakos'a karşı sahada olma ihtimalinin düşük olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe - Olympiakos maçı, 30 Eylül Perşembe günü 19:45'te başlayacak.


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