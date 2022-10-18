Fenerbahçe 'de son haftaların en formda isimlerinden biri olan Michy Batshuayi, Ankaragücü karşılaşmasını da boş geçmedi.Teknik direktör Jorge Jesus, daha önce 3 Süper Lig maçında şans verdiği Batshuayi'yi bu kez ilk kez bu kulvarda 11'de sahaya sürdü. Deneyimli golcü, Süper Lig'de bundan önce 11'deki son maçını, geçen sezon Beşiktaş formasıyla 8 Mayıs 2022'de 1-1 biten derbide Fenerbahçe'ye karşı oynamıştı. Bu sezon Avrupa Ligi'nde Rennes ve Kadıköy'deki AEK Larnaca'nın ardından 3. kez onbirde oynayan Belçikalı forvet, henüz mücadelenin 3. dakikası (2 dakika 7 saniye) dolmadan Sarı-Lacivertliler'i öne geçiren golü filelere yolladı.Kanarya'nın bu sezon ligdeki en erken golünü kaydeden ve üst üste 4. karşılaşmasında da rakip fileleri sallayan 29 yaşındaki yıldız, 8. resmi sınavında takımı adına 7 şutun 6'sında kaleyi bularak 5. golüne ulaştı. Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev (2-1/Dk.90+2) ile deplasmandaki AEK Larnaca (2-1/Dk.80) ve ligdeki Karagümrük (5-4/Dk.90+5) maçlarında son anlarda zaferi getiren Batshuayi, Kadıköy'deki Larnaca (2-0/Dk.26) ve dün akşam ise ikinci kez erken gol sevinci yaşadı. Yıldız futbolcu, 66. dakikada ise yerini Joao Pedro'ya bıraktı.