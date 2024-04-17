Fenerbahçe, bu sezon oldukça kritik gollerin altına imza atan Michy Batshuayi ile yola devam etmek istiyor.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki golcünün kontratında +1 yıl opsiyon bulunuyor ve yönetim bu opsiyonu devreye sokma kararı aldı.
Belçikalı golcünün menajeri İstanbul'a davet edildi. 2027'ye kadar yeni kontrat önerilecek Batshauyi'nin maaşına da bir miktar iyileştirme yapılacak.
2022'de Chelsea'den 3.5 milyon euroya alınan Batshuayi, bu sezon toplamda 25 gol katkısı verdi.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki golcünün kontratında +1 yıl opsiyon bulunuyor ve yönetim bu opsiyonu devreye sokma kararı aldı.
Belçikalı golcünün menajeri İstanbul'a davet edildi. 2027'ye kadar yeni kontrat önerilecek Batshauyi'nin maaşına da bir miktar iyileştirme yapılacak.
2022'de Chelsea'den 3.5 milyon euroya alınan Batshuayi, bu sezon toplamda 25 gol katkısı verdi.
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