Fenerbahçe'de B planı: Jordan Veretout

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Cristian Medina için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe, alternatif olarak Marsilya'dan Jordan Veretout'u da gündemine aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de B planı: Jordan Veretout
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Eylül 2024 11:42
Sofyan Amrabat'ın ardından orta sahaya bir takviye daha düşünen Fenerbahçe, Cristian Medina için bastırıyor. Ancak alternatif isimler de belirlendi. Bunlardan birinin, menajerlerin önerdiği Jordan Veretout olduğu öne sürüldü.

DE ZERBİ KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Fransız ekibi Marsilya'nın teknik patronu Roberto De Zerbi, tecrübeli oyuncuyu kadroda düşünmüyor.

MOURINHO YAKINDAN TANIYOR

Kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan 31 yaşındaki futbolcu, Jose Mourinho'nun yakından tanıdığı bir isim.

SON ANDA BİR GİRİŞİM OLABİLİR

Dünyaca ünlü teknik adam, Roma döneminde eski öğrencisi olan Veretout'a 50 resmi maçta forma şansı vermişti. Medina'ya oranla maliyetinin çok daha düşük olması beklenen Fransız yıldız için yönetim son anda bir girişimde bulunabilir.  

 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery