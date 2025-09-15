Fenerbahçe'de ayrılık: Sandro Zufic

Fenerbahçe'de teknik ekipte sürpriz bir ayrılık yaşandı.
NTV'nin haberine göre, Kaleci antrenörü Sandro Zufic, sarı-lacivertlilerle yollarını ayırdı.
Hırvat çalıştırıcının ayrılığı, Dominik Livakovic'in sezon sonuna kadar İspanya temsilcisi Girona'ya kiralandıktan sonra gerçekleştiği belirtildi.
Sandro Zufic 14 Şubat 2024 tarihinde Fenerbahçe'de kaleci antrenörlüğü görevine başlamıştı.