Fenerbahçe'de Arda Okan dikkat çekti

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçın son bölümünde oyuna giren genç oyuncu Arda Okan Kurtulan, kısa süre içinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Arda Okan dikkat çekti
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23 Mayıs 2022 08:47
Fenerbahçe'de genç oyuncuların gösterdiği performanslar yüzleri güldürmeyi başarıyor. Son olarak dikkat çekmeyi başaran isim Arda Okan Kurtulan oldu.

Arda Okan Kurtulan, Yeni Malatya karşısında 84. dakikada oyuna dahil oldu. 19 yaşındaki kanat oyuncusu, uzatmalarla birlikte yaklaşık 10 dakika sahada kalmasına rağmen girdiği 4 ikili mücadeleyi de kazandı. Fenerbahçe'nin 5. golünden önce pres yapıp topu kaparak hücumu başlatan isim de Arda Okan oldu. Genç futbolcu, bulduğu kısa sürede yeteneklerini göstermeyi başardı.

 
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