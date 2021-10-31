Fenerbahçe'de Altay Bayındır ameliyat oldu

Fenerbahçe Kulübü, Altay Bayındır ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Altay Bayındır ameliyat oldu
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31 Ekim 2021 19:36
Fenerbahçe Kulübü, Konyaspor maçında sakatlanan Altay Bayındır'ın ameliyat olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Oyuncumuz Altay Bayındır, maçta yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası Fulya Acıbadem Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

3 AY UZAK KALMASI BEKLENİYOR

Milli kaleci Altay Bayındır'ın 3 ay sahalardan uzak kalacak. Öte yandan Enner Valencia'nın 1 ay, Luiz Gustavo'nun da 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.


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