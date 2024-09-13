Fenerbahçe'de Alexsandro hamlesi!

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Alexsandro için Lille'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'de Alexsandro hamlesi!
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13 Eylül 2024 09:44
Fenerbahçe, transferin son gününde bir ismi daha kadrosuna katmak için harekete geçti.

Jose Mourinho'nun stoper talebi doğrultusunda harekete geçen sarı-lacivertli yönetim, Galatasaray'ın da ilgilendiği Alexsandro için Lille'e resmi teklifini iletti.

GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

Fransız ekibiyle görüşmeler yapılıyor. Jose Mourinho da oyuncuyla bir telefon trafiği gerçekleştirdi.

TRANSFER GÜN İÇİNDE NETLEŞECEK

Sözleşmesi 2028'de bitecek oyuncu için yapılan teklif; satın alma opsiyonlu kiralama. Transfer gün içinde netleşecek.



90'AR DAKİKA OYNADI

Alexsandro, Lille formasıyla, bu sezon 7 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 90'ar dakika süre aldı.

JOSE ELEMEDE BEĞENDİ

Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe'yle oynanan Şampiyonlar Ligi 3.Ön Eleme Turu maçlarında da ilk 11'de yer almış ve karşılaşma sonuna kadar sahada kalmıştı.

Jose Mourinho, bu maçlarda Alexsandro'nun performansını beğenmişti.  

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